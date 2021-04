Mads Mikkelsen non ha dubbi: 'Daniel Craig è il miglior James Bond di sempre'

Non è mai facile vestire i panni di un personaggio iconico come James Bond: lo sa bene Daniel Craig, che nel subentrare nel ruolo dell'agente segreto di Sua Maestà in occasione di Casino Royale fu sottoposto a pressioni che avrebbero probabilmente spezzato le gambe ad un bel po' di suoi colleghi.

Craig, che aveva inizialmente rifiutato il ruolo di James Bond, riuscì poi a far cambiare idea ai tanti scettici: come ricorda Mads Mikkelsen, però, il periodo precedente all'uscita di Casino Royale fu un vero inferno per attore e produzione.

"La pressione era tutta su Daniel. Non posso neanche immaginare cos'abbia passato, perché Bond è un po' come i gioielli della corona d'Inghilterra. James Bond... Tutti vogliono dire la loro. Ogni giorno leggeva un titolo che diceva che facesse schifo, poi il suo naso non andava bene, poi era biondo. Lo bombardarono con tutta questa mer*a prima ancora di vedere una sola scena. Eppure riuscì a reggere. E, cosa più importante di tutte, gliel'ha fatta vedere. Dopodiché sono tutti tornati da lui con la coda tra le gambe: 'Ci dispiace'. Fu stressante, ma fu davvero un gran film. Penso che lui sia il miglior Bond di sempre" sono state le parole dell'attore di Le Chiffre.

Qual è il vostro parere sullo 007 di Daniel Craig? Diteci la vostra nei commenti! Sempre Mikkelsen, intanto, ha recentemente parlato della scena più brutale di Casino Royale.