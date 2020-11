Mads Mikkelsen nega di avere il ruolo di Johnny Depp in Animali Fantastici: le sue parole

In una recente intervista promozionale l'attore danese Mads Mikkelsen ha smentito le voci circa il suo casting in Animali Fantastici 3 per il ruolo del mago malvagio Gellert Grindelwald che fu di Johnny Depp.

Parlando con IGN, infatti, Mikkelsen ha negato le voci di casting circolate nelle scorse settimane dichiarando che al momento si tratta solo di voci di corridoio. L'attore ha affermato di saperne sulla faccenda tanto quanto ne sanno i giornali e i siti che hanno diffuso la storia, rimanendo molto evasivo sulla concretezza di tali voci.

I rapporti usciti nei giorni scorsi hanno citato un interesse diretto da parte del regista David Yates nei confronti di Mikkelsen come sostituto diretto per Johnny Depp, e a tal proposito l'attore di Valhalla Rising e Death Stranding ha dichiarato: "Oh, queste voci si basano su quanto è stato detto sui giornali, e non so molto più di quel che ho letto. Quindi sto aspettando quella telefonata."

Solitamente è pratica comune per gli attori 'smentire' o 'smorzare' queste 'voci di mercato' prima che l'affare sia andato in porto e i vari contratti firmati, e spesso quella di mettere in giro tali voci è anche una strategia della stessa major (in questo caso specifico la Warner Bros.), con l'obiettivo di tastare il terreno e sentire la reazione dei fan. Molti appassionati della saga di Harry Potter sostengono che Mikkelsen sarebbe la scelta perfetta per il ruolo, e con le riprese di Animali fantastici 3 già iniziate è difficile credere che il telefono dell'attore non abbia mai squillato in questi giorni, a meno che le voci messe in giro non siano totalmente inventate.

Staremo a vedere come evolverà la situazione, quindi come al solito vi invitiamo a rimanere sintonizzati.