Mads Mikkelsen killer in Riders Of Justice, tra commedia e revenge movie: il trailer

Attraverso la pagina di Deadline è stato diffuso il primo teaser trailer di Riders of Justice (in originale Retfærdighedens ryttere), commedia nera mista a revenge movie con protagonista Mads Mikkelsen; scritto e diretto da Anders Thomas Jensen, la pellicola dovrebbe esordire in Danimarca nel dicembre di questo 2020.

Nella pellicola Mikkelsen reciterà a fianco di Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Nicolas Bro (Nymphomaniac), Gustav Lindh, Roland Moller (Valhalla) e Andrea Heick Gadeberg. La trama del film ruoterà attorno a Markus, un militare che deve tornare a casa dalla figlia adolescente dopo che sua moglie muore in un tragico incidente. Sembrerebbe essere una vera sfortuna ma si scoprirà essere stato un omicidio ben orchestrato di cui sua moglie è finita per essere vittima casuale.

Prodotto da Zentropa Entertainments, il film da 5,3 milioni di euro è rappresentato nel mercato internazionale dalla TrustNordsik, che descrive il film come "una favola moderna sulla solidarietà, la casualità dell'Universo e il senso della vita". Mikkelsen aveva già collaborato precedentemente con Andres Thomas Jensen nel bellissimo The Salvation, di cui l'autore era però solo sceneggiatore, e nuovamente nel 2015 in Men & Chicken, presentato al Toronto International Film Festival di quell'anno.

A breve rivedremo Mikkelsen anche in Another Round, ultima sua collaborazione con Thomas Vinteberg, che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma 2020; l'attore danese è atteso anche in Chaos Walking, film fantascientifico di Doug Liman che lo vedrà al fianco di Daisy Ridley e Tom Holland; quest'ultimo, inizialmente previsto per uscire il 1° marzo 2019 è stato posticipato al 22 gennaio 2021. La pellicola ha un budget di 100 milioni di dollari ed è stato soggetto a una sessione ingente di riprese aggiuntive.

Per il trailer di Riders of Justice vi rimandiamo alla pagina di Deadline.