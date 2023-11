Mads Mikkelsen compie 57 anni: 'Negli USA interpreto solo cattivi, non so perché'

Nel corso della sua carriera Mads Mikkelsen ha dato prova, a dispetto di quegli occhi di ghiaccio, di una versatilità che non tutti i suoi colleghi possono vantare: dallo spietato Hannibal al professore vittima di depressione e alcolismo in Un Altro Giro, l'attore danese si è prestato a ogni genere di ruolo, eppure...

Eppure Hollywood sembra ormai essersi fatta un'idea di lui ben precisa, e non pare aver intenzione di tornare sui propri passi! L'attore che oggi compie 57 anni e che recentemente ha risposto per le rime a una polemica sul suo The Promise Land ha infatti "puntato il dito" contro l'abitudine del cinema americano di relegarlo a ruoli da villain.

"Interpreto persone normali o eroi in Danimarca e nel resto dell'Europa, mentre non è tanto così negli Stati Uniti, dove spesso sono il cattivo. È una cosa che non mi spiego ma che ho imparato ad accettare, anzi penso sia meraviglioso" sono state le parole del buon Mads, che in effetti negli ultimi tempi abbiamo visto nel ruolo di personaggio come Grindelwald e Kaecilius.

E voi, cosa ne dite? Pensate che Mikkelsen renda effettivamente meglio in quei ruoli da villain che, tutto sommato, non sembrano neanche dispiacergli? Preferireste vederlo in situazioni più simili a quelle che gli vengono affidate nel Vecchio Continente? Diteci la vostra nei commenti!