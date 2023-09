Mads Mikkelsen asfalta un giornalista: Niente diversità nel film sulla Danimarca del 1700

Dopo aver appoggiato Pierfrancesco Favino sulla polemica di Ferrari, l'attore Mads Mikkelsen è tornato a far parlare di sé nelle battute finali del Festival di Venezia 2023, quando ha discusso con un collega giornalista durante la conferenza stampa del suo ultimo film The Promised Land.

Quando un giornalista ha sottolineato che il film è "una produzione danese interamente nordica" e ha chiesto se l'attore fosse "preoccupato" che il film non potrà essere nominato per l'Oscar per Best Picture una volta che le nuove regole degli Academy Awards entreranno in vigore l'anno prossimo, Mikkelsen ha risposto gelando tutta la sala: "E tu lo sei? Voglio essere serio e onesto, perché ci stai mettendo in difficoltà con una domanda scomoda, quindi ora sei tu che devi rispondere alla mia"”. Il momento di tensione è andato avanti quando il collega, in evidente difficoltà, ha provato a mettere a paragone il nuovo film di Mikkelsen e Parasite – una situazione ovviamente diversa sia perché il film sud-coreano proviene da un paese non a maggioranza bianca, sia perché le nuove regole non erano ancora in vigore all'epoca della storica vittoria del film di Bong Joon-ho. Quando il giornalista ha descritto la mancanza di diversità in The Promised Land come un “enigma”, poi, apriti cielo. "Non l'ho notato, personalmente, e non mi interessa" ha risposto Mikkelsen, che poi ha smesso di rispondere.

Il regista del film Nikolaj Arcel ha provato a superare l'imbarazzo generale: “Beh, prima di tutto, il film è ambientato in Danimarca negli anni Cinquanta del Settecento. Abbiamo una grande trama su una ragazza di colore che è vittima di razzismo, ma si tratta di una cosa molto rara per l'epoca, perché non c'erano persone di colore in Danimarca. Probabilmente all’epoca la ragazza che raccontiamo nel film era l’unica persona di colore in tutta la Danimarca”. Tuttavia, ha concluso il regista, la diversità “non è stata un nostro pensiero fisso durante la lavorazione del film”.

Infine, una delle produttrici del film, Louise Vesth, ha provato a spalleggiare il giornalista: “Penso che tu abbia posto una domanda interessante. Dal mio punto di vista di produttrice, e lavoro da molti anni in questo settore, posso dirti che discutiamo sempre di queste cose. Tutte le popolazioni hanno bisogno di diversità, creatività e pluralismo nell’arte. I film sono del resto uno specchio della società che ci circonda”. Ma, ha anche aggiunto, “secondo me sarebbe sbagliato inserire diversità in ogni singolo film. Altrimenti tutti i film diventerebbero uguali."

Per altri contenuti scoprite tutti i vincitori di Venezia 2023.