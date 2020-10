Mads Mikkelsen e Armie Hammer protagonisti del war-thriller The Billion Dollar Spy

Secondo quanto riportato da Deadline, Mads Mikkelsen e Armie Hammer sono stati confermati come protagonisti di The Billion Dollar Spy, nuovo thriller ambientato durante la Guerra Fredda diretto da Amma Asante (Belle, The Handmaid's Tale).

Basato su una storia vera, il film segue le vicende di un ingegnere sovietico e un agente della CIA che rischiano la loro vita per contribuire alla fine della Guerra Fredda. Hammer veste i panni di un agente della CIA appena sbarcato a Mosca, il quale fa amcizia con l'ingegnere interpretato da Mikkelsen nonostante gli avvertimenti del suo capo sui legami tra l'uomo e il KGB. La sua tenacia viene ricompensata quando l'ingegnere svela una serie di segreti che potrebbero ribaltare il conflitto, ma che mettono entrambe le loro vite in pericolo.

The Billion Dollar Spy è sviluppato da Walden Media, con Akiva Goldsman e Greg Lessans che faranno da produttori tramite la Weed Road Pictures, ed entrerà in produzione nel 2021 nell'Europa orianetale. I diritti di distribuzione internazionale sono in mano a HanWay Films, che cercherà degli acquirenti nell'imminente American Film Market.

Ammer è apparso di recente nel film Netflix Rebecca con Lily James, mentre Mikkelsen nelle scorse settimane era a Roma per presentare Un Altro Giro di Thomas Vintenberg.