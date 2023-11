Mads Mikkelsen accettò il video di Rihanna dopo la minaccia dei figli

Mads Mikkelsen compie oggi 57 anni: quale momento migliore per ricordare un aneddoto su di lui? L'attore di Pusher, Valhalla Rising e Hannibal ha recitato in numerosi franchise senza avere troppe informazioni su di essi, e lo stesso vale per B*tch Better Have My Money (brano musicale di Rihanna, risalente al 2015).

"No, non sapevo chi fosse [Rihanna]" ha dichiarato. "Ho dovuto verificarlo con i miei figli. E loro mi urlavano in faccia: 'Sei un fottuto idiota! Come puoi non sapere chi sia? Se non lo fai, giusto che ti ammazzo'".

In particolare, tutto è iniziato da una chiamata del suo agente. L'attore non sapeva molto della sua musica, ma infine, anche grazie alle intimidazioni dei figli, ha deciso di accettare: "Perché no? È molto figo", soprattutto considerando "le unghie finte con la mia faccia sopra". Ha perfino chiesto se potesse tenere alcune di quelle extension. "Sì, ho preso alcune di quelle unghie finte" ha ammesso con ironia.

Che dire, invece, del ruolo di "b*tch"? Anche stavolta, Mikkelsen ha amato interpretare il contabile che deruba la cantante. Incredibile a dirsi, l'attore interpreta gli antagonisti non soltanto nel cinema e nelle serie TV, ma perfino nel mondo della musica!

A invertire la tendenza ci pensa il suo ultimo progetto: Bastarden, film del 2023 diretto da Nikolaj Arcel e basato sul romanzo Kaptajnen og Ann Barbara di ida Jessen. La storia, ambientata nel 1755, è incentrata sul soldato Kahlen che giunge nello Jutland, nel tentativo di guadagnarsi da vivere facendo il contadino; purtroppo, però, non tutto va come previsto...

Per approfondire la sua illustre filmografia, ecco i 5 ruoli più importanti di Mads Mikkelsen.