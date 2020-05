Mads Mikkelsen, le 5 migliori prove da Valhalla Rising a... Death Stranding

Mads Mikkelsen è uno che non si è mai posto limiti: l'attore danese dallo sguardo di ghiaccio è passato con agilità dal cinema alle serie TV, riscuotendo in entrambi i casi grande successo e sbarcando, negli ultimi tempi, addirittura nel mondo dei videogiochi.

Ma quali sono le migliori prove della star di Scontro tra Titani? L'imbarazzo della scelta c'è tutto, ma abbiamo cercato non strafare selezionando cinque titoli tra film, serie TV e videogiochi in cui vale assolutamente la pena ammirare la performance del nostro Mads.

Impossibile non partire da una collaborazione con il regista che l'ha lanciato, ovvero Nicholas Winding Refn: i due capitoli di Pusher avrebbero probabilmente meritato di entrare in classifica, ma la nostra scelta è ricaduta sul particolarissimo Valhalla Rising - Regno di Sangue, del 2009. Impossibile inoltre, non menzionare anche lo strepitoso Le Chiffre di Casino Royale.

I fan di Star Wars, invece, ricorderanno sicuramente Mikkelsen per l'intenso ruolo di Galen Erso in Rogue One: A Star Wars Story; per molti, però, Mads resterà indissolubilmente legato a quello che resta ad oggi forse il suo maggior successo, quell'Hannibal televisivo a cui l'attore ha dato volto tra il 2013 e il 2015 prima della prematura conclusione dello show.

Ma dicevamo anche dei videogiochi: sì, perché in questa classifica non si può non tener conto dell'efficacia con cui il nostro ha dato volto al Clifford Unger di Death Stranding, al fianco di co-star come Norman Reedus, Léa Seydoux e Margaret Qualley.

Avreste preferito vedere altri titoli nella nostra lista o pensate siano queste le migliori prove di Mikkelsen? Fatecelo sapere nei commenti! Siamo certi, comunque, che in futuro tanti altri titoli meritevoli si aggiungeranno a quelli appena nominati.