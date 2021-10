Madres Paralelas: Pedro Almodovar nascose il poster ne Gli abbracci spezzati del 2009!

Da questa settimana è in programmazione nei cinema italiani Madres Paralelas, il nuovo film di Pedro Almodovar con Penelope Cruz nel ruolo della protagonista, e per l'occasione vogliamo svelarvi una piccola curiosità che lega l'opera al passato del regista.

Del resto Madres Paralelas è a tutti gli effetti un'opera sul passato, raccontato come un'entità ciclica che ritorna incessantemente, un'entità che è impossibile seppellire: e allora, scavando nelle precedenti opere del regista spagnolo di culto, è stato ritrovato (o riesumato) un poster di Madres Paralelas all'interno de Gli abbracci spezzati, altro film della coppia Almodovar/Cruz uscito nel 2009. Potete vedere l'immagine che ritrae il 'cameo' del film-nel-film in calce all'articolo.

L'idea del film è infatti una vecchia passione dell'autore spagnolo, e fu partorita proprio insieme a Penelope Cruz diversi anni fa: già nel 2011, ad esempio, Almodovar descriveva il progetto come una sorta di 'Don Chisciotte della maternità'.

Come anticipato dal trailer di Madres Paralelas, il film racconta la storia di due madri, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit), che danno alla luce i propri figli nello stesso giorno condividendo la stessa stanza in ospedale. Entrambe non hanno un partner e sono due madri single, rimaste incinte per caso, come se il destino avesse in serbo per loro una storia più grande. Ma il genio di Almodovar è il modo in cui il film riesce a legare (anzi a mettere in parallelo) diverse generazioni di donne alla continua ricerca del proprio passato, di una qualche verità che non si trova trovare nel presente ma che allo stesso tempo è ovunque, anche mescolata ai ricordi, o ai racconti sentiti da altre persone, o alla fantasia o alle menzogne, e che in qualche modo, prima o poi, riesce a riemergere, a farsi dissotterrare.

Il film è in programmazione nelle sale italiane, e il consiglio è di non perdervelo: ma a proposito di poster, sapete che Instagram ha censurato quello di Madres Paralelas?