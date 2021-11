Madres Paralelas: il film con Penelope Cruz è già disponibile on demand in Italia!

Il trailer di Madres Paralelas è servito per sponsorizzare l'uscita al cinema del nuovo film di Pedro Almodovar con protagonista Penelope Cruz, ma pochi giorni dopo torna buono per parlare anche dell'uscita on demand in Italia.

Il film, che ha aperto la 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove Penelope Cruz ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, è infatti disponibile da oggi 30 novembre per l’acquisto e il noleggio digitale: come comunicatoci da Warner Bros., lo troverete sui migliori 'negozi' online, come Apple Tv, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

La storia è quella di due donne, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit), che condividono la stessa stanza d'ospedale prima di partorire. Sono due madri single, entrambe in una gravidanza non programmata: Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia; Ana invece è un'adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Le poche parole che le due si scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

Un film che è anche un grande gioco di prestigio, con un grosso segreto al centro del quale solo la protagonista e lo spettatore sono a conoscenza: l'incomunicabilità che si viene a creare prima della risoluzione del mistero è tutta merito di Almodovar, che lascia il personaggio di Penelope Cruz da sola col suo fardello. L'autore sa che noi sappiamo e sa che nessun altro sa, e come riesce a costruire ciò che gli interessa a partire dalle aspettative che questa situazione crea nel pubblico è grande cinema di pensiero e ingegno.

Per altre curiosità sul film, sapete che c'è un poster di Madres Paralelas nascosto ne Gli abbracci spezzati, film di Almodovar uscito nel 2009?