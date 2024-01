Madre!, Sebastian Stan ricorda il provino:'Credo di aver iperventilato'

La star Marvel Sebastian Stan ha confessato di aver iperventilato durante l'audizione per il film Madre!, diretto da Darren Aronofsky. L'attore ne ha parlato durante un'intervista di Variety al cast di A Different Man, presentato all'ultimo Sundance Film Festival. Stan ha raccontato di aver partecipato alla fase di casting.

"Credo di aver iperventilato durante un provino una volta. Ho fatto un'audizione per quel film, Madre!, di Darren Aronofsky, per il ruolo di uno dei fratelli. Domhnall Gleeson è arrivato e ha ottenuto il ruolo. Ero davvero molto nervoso per quello, sì, non l'ho ottenuto [il ruolo] ma va bene così. C'è sempre un ruolo, c'è sempre qualcosa" ha raccontato Stan.



Gli attori Domhnall e Brian Gleeson, fratelli anche nella vita reale, hanno interpretato due fratelli anche nel lungometraggio di Aronofsky, con Jennifer Lawrence e Javier Bardem nei panni di due coniugi il cui rapporto viene messo alla prova dalla presenza inaspettata di due persone non invitate si presentano alla porta della loro casa, interpretate da Ed Harris e Michelle Pfeiffer.



Dopo la presentazione di A Different Man, il prossimo impegno di Sebastian Stan è Thunderbolts, nel quale tornerà ad interpretare Bucky Barnes/Winter Soldier:"Sono entusiasta, tornerò tra un mese più o meno. Mi è mancato. Sarà un cast fantastico. Credo che ci siano molte cose positive".



Scoprite A Different Man, l'ultimo progetto cinematografico di Sebastian Stan.