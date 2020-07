Madonna, video complottista sul profilo Instagram: 'Il vaccino per il COVID esiste già'

La pandemia da coronavirus è stata ed è ancora un mare immenso in cui i fanatici delle teorie del complotto non hanno esitato a tuffarsi. Abbiamo visto più di una volta come la mania della cospirazione a tutti i costi abbia contagiato anche le celebrità: l'ultima ad esserci cascata sembrerebbe essere Madonna.

La star di Like a Virgin ha infatti postato sul proprio account Instagram un video di tale dottoressa Stella Immanuel, fiera sostenitrice dell'utilizzo dell'idrossiclorochina e apertamente scettica sulla ricerca di un vaccino per il COVID-19.

"La verità ci renderà tutti liberi! Ma alcune persone non vogliono ascoltare la verità. Specialmente i potenti che cercano di fare soldi sfruttando questa lunga ricerca di un vaccino che è già stato sperimentato ed è disponibile da mesi. Si preferisce lasciare che la paura ci controlli, così che i ricchi diventino sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Questa donna è il mio mito. Grazie, Stella Immanuel" si leggeva nel commento di Madonna al post, prontamente rimosso.

Un endorsement, quello alla dottoressa Immanuel (che conta tra i suoi estimatori anche Donald Trump, non a caso) che ha dunque fatto storcere il naso a parecchi fan della popstar. Sarà stata una svista o una presa di posizione reale? Vedremo come evolverà la cosa! Proprio Madonna, intanto, dichiarò qualche tempo fa di aver contratto il coronavirus.