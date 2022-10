Madonna stupisce i fan con un coming out su Tik Tok: 'Sono gay'

Siamo ormai abituati da tempo alle provocazioni social di Madonna e per questo i suoi fan non sono rimasti di certo stupiti dal suo coming out avvenuto nelle scorse ore su Tik Tok, quasi in concomitanza con quello del portiere della nazionale Iker Casillas.

La 64enne star di Like a Virgin ha pubblicato sul notissimo social network un video in cui si dichiara espressamente gay mentre tiene tra le mani un paio di mutandine rosa. Un gesto che per ora appare alquanto sconclusionato ma i supporter di Madonna sono pronti a giurare che presto tutto troverà un senso. Forse si tratta di un modo per far parlare ulteriormente del suo prossimo biopic?

Qualche tempo fa la stessa cantante ha affermato di essere finalmente pronta a raccontare la sua storia: "Voglio raccontare il viaggio incredibile che la vita mi ha portato a intraprendere come artista, musicista, ballerina...Un essere umano che cerca di trovare la sua strada in questo mondo. Il focus del film sarà sempre la musica. La musica che mi ha fatto andare avanti e mi ha mantenuto in vita".

E mentre si cerca ancora un'attrice che interpreti Madonna, la pop star che nel corso della sua carriera ha fatto parlare di se per i molteplici baci saffici, uno su tutti quello con Britney Spears, è tornata alla ribalta con questa clip in cui con i capelli tinti di rosa si professa apertamente gay.