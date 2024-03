Madonna sgrida un fan seduto al concerto... Ma è in sedia a rotelle! La clamorosa gaffe

Madonna non è certo una che si è mai fatta mancare provocazioni di ogni genere: la star di Like a Virgin ha costruito un'intera carriera su atteggiamenti del genere (oltre che, naturalmente, sul suo insindacabile talento)... Ma stavolta potrebbe essersi involontariamente spinta un po' troppo in là anche per i suoi stessi gusti!

In queste ore sta infatti facendo il giro del web una clamorosa gaffe commessa durante la tappa di Los Angeles del suo tour dalla star che rifiutò un ruolo in Matrix : nel corso della sua esibizione, infatti, lady Ciccone non ha potuto fare a meno di notare un fan seduto, un vero e proprio peccato mortale a uno show come quello della leggendaria popstar.

"Cosa ci fai tu lì seduto?" ha esclamato Madonna prima di dirigersi verso il malcapitato con l'evidente intento di fargli la dovuta ramanzina... Solo per poi accorgersi di avere a che fare con una persona in sedia a rotelle! Immediate, ovviamente, le scuse della nostra: "Oh, ok. Politicamente scorretto, mi dispiace. Sono contenta che tu sia qui!" è corsa ai ripari la cantante di Hung Up e Material Girl. Siamo sicuri che, anche dall'alto della sua incredibile e ultradecennale esperienza, la povera Madonna difficilmente dimenticherà la lezione imparata su quest'ultimo palcoscenico!