Madonna e la scandalosa cena con Pedro Almodovar per incontrare Antonio Banderas

Così come gran parte del mondo, anche Madrid è attualmente costretta alla quarantena preventiva contro il Coronavirus, e fra i milioni di cittadini della metropoli il famoso cineasta Pedro Almodovar, che ha scritto un saggio per sensibilizzare al rispetto delle regole.

Nel testo, durante il quale ovviamente si rifà ad aneddoti personali e vicende passate, il regista ha anche raccontato un curioso incontro con Madonna, la regina del pop, che un giorno lo chiamò personalmente per invitarlo sul set di Dick Tracy, la cui produzione

"Ho ricevuto una telefonata in hotel, era una voce di donna. Mi dice, come se non fosse consapevole del suo impatto, ma sicura che la sua voce avrebbe avuto un impatto su di me: 'Ciao, sono Madonna, sto girando 'Dick Tracy' e mi piacerebbe mostrarti quello che abbiamo fatto finora. Non stiamo filmando oggi e posso dedicarti l'interagiornata'", scrive Almodovar. "Poteva sempre essere qualcuno che mi stava facendo uno scherzo, ma la mia autostima - nonostante non avessi vinto l'Oscar - era abbastanza alta da dissipare ogni dubbio sull'autenticità della telefonata. La voce di Madonna mi ha dato l'indirizzo dello studio in cui stavano girando, e io mi sono presentato lì, compiaciuto."

Il regista ha proseguito: "Sono uscito con lei i giorni che ha trascorso a Madrid. Ho organizzato una grande festa di flamenco al Palace Hotel, ma lei mi aveva già chiarito che, a parte me, era interessata solo ad incontrare un altro ospite, ovvero Antonio Banderas. Le ho promesso che Antonio sarebbe stato lì, ma non le ho detto che non avrei potuto invitarlo senza la sua allora moglie, Ana Leza, per giunta una grande fan della cantante. Fu Madonna a decidere in che ordine dovevamo sederci a tavola, e piazzò Ana nel tavolo più lontano possibile dal nostro. Ana ha osato avvicinarsi al nostro tavolo solo una volta e ha detto sarcasticamente alla divina bionda: 'Ti vedo con mio marito, non mi sorprende, lui piace a tutte le donne, ma non mi dispiace perché io sono molto moderna.' E Madonna rispose: 'Sparisci'".

Ora immaginatevi la scena, con Madonna, Antonio Banderas e Pedro Almodovar seduti allo stesso tavolo nel bel mezzo della lussuosa e chiassosa festa, col regista a fare da interprete fra i due. Ci siete? Bene, perché da qui le cose iniziano a farsi fanno vietate ai minori:

"Ad un certo punto durante la cena, Madonna mi disse: 'Chiedi ad Antonio se gli piace colpire le donne'. (Giuro che era così). L'ho tradotto per lui. Antonio non dice niente, borbotta e fa una smorfia come per dire: 'Sono un gentiluomo spagnolo e farò qualunque cosa una signora mi chieda di fare'. Per me è stato un silenzio e un gesto eloquente. Ma Madonna voleva di più. Chiediglielo, mi disse di nuovo, se gli piace che siano le donne a colpire lui. Io traduco: 'colpire' e 'donne' erano due parole che conoscevo già nel 1990. Antonio fece lo stesso gesto di prima, che voleva dire che lui era al servizio delle donne."

