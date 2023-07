Madonna, Roșie O'Donnell rassicura i fan:'Si sta riprendendo a casa'

La comica Rosie O'Donnell ha pubblicato su Instagram una vecchia foto insieme all'amica Madonna, con la quale recitò nel film Ragazze vincenti nel 1992, rassicurando i fan circa le condizioni di salute della popstar, ricoverata in seguito ad una grave infezione batterica e costretta a saltare il Celebration Tour.

Alla richiesta di informazioni dei fan sulla salute di Madonna, O'Donnell ha risposto:"Si sta riprendendo a casa. È molto forte in generale. È brava" ha dichiarato l'attrice.

Il talent manager di Madonna, Guy Oseary, la scorsa settimana annunciò pubblicamente che Madonna era stata ricoverata in ospedale dopo aver sviluppato una grave infezione batterica il 24 giugno e aver trascorso diversi giorni nel reparto di terapia intensiva. La preoccupazione per la salute della cantante aveva costretto l'entourage a cancellare il Celebration World Tour che avrebbe dovuto iniziare il 15 luglio. Il Celebration Tour doveva passare anche in Italia, con un concerto previsto a Milano.



Le date saranno riprogrammate ma non sono state ancora annunciate. O'Donnell ha risposto con l'emoji di un cuore anche ad un fan che aveva commentato:"Dio la benedica, spero che stia bene, non mi interessa il tour".



Madonna e Rosie O'Donnell sono diventate amiche dopo essersi incontrate sul set di Ragazze vincenti, diretto da Penny Marshall e interpretato anche da Geena Davis, Tom Hanks e Lori Petty.



I fan sperano che si possa concretizzare anche il biopic di Madonna con Julia Garner probabile protagonista del film.