Madonna riposta le sue foto sexy su Instagram: 'Nel 2021 ancora censura per i capezzoli'

Madonna non ci sta, e nelle ultime ore ha nuovamente ripubblicato alcune foto sexy sul letto che Instagram le aveva inizialmente fatto togliere per aver violato la sua policy sulla censura. Questo perché nelle immagini in questione apparivano i capezzoli, ancora una parte del corpo femminile che il social censura pesantemente sui suoi post.

La popstar ha quindi ripubblicato tutti gli scatti censurando le parti incriminate, ovviamente i capezzoli del suo seno, ma scrivendo un messaggio piuttosto infuriato contro questo tipo di censura che ancora imperversa nel mondo dei social, specialmente quelli della società di Zuckerberg.

"Sto ripubblicando fotografie che Instagram ha tolto senza preavviso o notifica - ha scritto Madonna in un nuovo post - La ragione che hanno dato al mio management, che però non gestisce il mio account, è che una piccola porzione del mio capezzolo è stata esposta. È ancora sorprendente per me che viviamo in una cultura che consente di mostrare ogni altro centimetro del corpo di una donna tranne un capezzolo. Come se quella fosse l'unica parte dell'anatomia di una donna che potrebbe essere sessualizzata. Il capezzolo che nutre il bambino! Il capezzolo di un uomo non può essere percepito come erotico??!! E che dire del culo di una donna che non viene mai censurato da nessuna parte. Ringrazio di essere riuscita a mantenere la mia sanità mentale lungo quattro decenni di censura... sessismo... discriminazione basata sull'età e misoginia. Perfettamente in linea con le bugie cui siamo stati educati a credere sui pellegrini che spezzano il pane con gli indiani nativi americani. Dio benedica l'America".

Inizialmente la censura di Instagram non era arrivata subito, ma era stata messa in allerta da fan scandalizzati per le immagini di Madonna. Questa non è la prima volta che Madonna usa Instagram per provocare. Per altri approfondimenti vi lasciamo con un nostro speciale sui film di Madonna.