Madonna dopo le polemiche torna a provocare sui social

Madonna dopo aver battuto il Covid, torna a far parlare di se per degli scatti a dir poco provocanti pubblicati nelle ultime ore nei social network. La cantante, nonostante i suoi 63 anni suonati, si è mostrata quasi completamente nuda, con un completo intimo in stile bondage.

Queste immagini sono la risposta della popstar alle polemiche scatenate da Amelia Goldie, una fotografa australiana che ha accusato Madonna di essersi appropriata di alcune sue foto, sovrapponendo il suo volto, al corpo della giovane 28enne.

"Quando Madonna pubblica una sua foto su Instagram per promuovere il suo album ma in realtà è il tuo corpo (non sto scherzando)" ha scritto Amelia sotto un'immagine promozionale del suo ultimo album di Madonna, e con un video diventato ben presto virale sui TikTok, la fotografa ha tentato di dimostrare le sue ragioni. Amelia Goldie ha rivelato che l'utilizzo della sua foto non fosse altro che uno scherzo: "Ho provato a contattare il suo team tramite Instagram due volte, senza risposta. Ci sarebbe sicuramente da ridere e da esserne lusingata, ma ovviamente vorrei anche essere accreditata! Penso che se hai intenzione di utilizzare il corpo di qualcun altro come tuo, meriti di essere menzionata quantomeno".

Con questi scatti provocatori che non sono di certi i primi, Madonna sembra voler chiudere definitivamente la questione, insomma.