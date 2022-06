Madonna: Julia Garner vicinissima al ruolo della cantante per il biopic

Qualche mese fa era giunta la notizia della lavorazione di un biopic su Madonna e le candidate principali per la parte da protagonista erano Julia Garner di Ozark e Sydney Sweeney di Euphoria. Secondo quanto riportato da Deadline, la parte sarebbe stata effettivamente offerta a Garner ma attualmente non ci sarebbe nulla di confermato.

Julia Garner è quindi la prima scelta per interpretare Madonna nel biopic della Universal, ma gli addetti ai lavori aggiungono che il motivo per cui non è ancora arrivata un'offerta è che ci sono ancora diverse cose in ballo, tra cui il budget e alcuni fattori creativi, tra cui la durata del film.

Madonna dirigerà il film basato su una sceneggiatura di Diablo Cody ed è stata meticolosa nel processo di casting, sottoponendo gli attori a un campo di addestramento che comprendeva prove di ballo e canto. Lo studio ha chiarito che aveva bisogno almeno di un nome che il pubblico riconoscesse e la Garner è stata quella persona per qualche tempo, dato il suo status di protagonista dopo i ruoli da star in Ozark e, più recentemente, in Inventing Anna. Attualmente sta girando il thriller della Paramount Apartment 7A.

In un comunicato sul film, Madonna ha scritto: "Voglio raccontare l'incredibile viaggio della mia vita come artista, musicista e ballerina, ma anche come essere umano, che ha provato a farsi strada in questo mondo".

Il biopic sulla sua vita sarà la terza regia di Madonna dopo l'esordio con Sacro e profano del 2008 e il successivo W.E. - Edward e Wallis risalente al 2011. Recentemente Madonna e le sue foto sexy hanno scatenato qualche polemica relativa alla censura. Per altri approfondimenti vi lasciamo con un nostro speciale sui film di Madonna.