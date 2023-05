Madonna e Julia Garner insieme, il biopic si avvicina? La speranza dei fan

Qualche settimana fa era stato annunciato che il progetto del film biografico su Madonna era stato accantonato, almeno per il momento. Orai sui social i fan hanno ritrovato l'entusiasmo dopo aver visto due foto che ritraggono la celebre star della musica insieme a Julia Garner, l'attrice favorita per interpretarla nel biopic.

Madonna e Julia Garner sono state fotografate impegnate a festeggiare insieme e a condividere delle patatine fritte. Su Twitter sono subito comparsi i primi commenti.



"Sono contento che Madonna 1. Non odi Julia Garner 2. Non abbia rinchiuso Julia Garner in un infernale scantinato del Madonna Biopic Training Camp" ha scritto un fan.



Ovviamente la speranza è quella che la foto possa essere un indizio per un imminente inizio dei lavori sul film:"Questo significa che il film biografico su Madonna è ancora vita???" si è precipitata a scrivere un'altra utente di Twitter. Julia Garner era fiduciosa a marzo, quando dichiarò di 'incrociare le dita'. Possibile una svolta ufficiale a breve? L'attrice è nota principalmente per il suo ruolo nella serie tv Ozark, che l'ha lanciata nell'Olimpo delle star più promettenti di Hollywood.



Vi terremo aggiornati su eventuali novità che possono riguardare il progetto di un lungometraggio sulla vita e la carriera della popstar.

Madonna vuole dirigere il suo film, in base a quanto dichiarato da lei stessa qualche mese fa:"Nessuno racconterà la mia vita tranne me".