Madonna, Julia Garner conserva la fiducia nel biopic:'Incrociamo le dita!'

Madonna star per iniziare il suo nuovo tour mondiale, Celebration, e il progetto del film biografico sulla star della musica al momento rimane accantonato. Tuttavia, la star di Ozark Julia Garner, designata come protagonista del film, non ha perso del tutto le speranze sulla possibilità che l'opera venga finalmente prodotta.

Intervistata da Entertainment Tonight nel corso del party di Vanity Fair agli Oscar, Julia Garner, interpellata sull'argomento ha esclamato:"Sì, sì. Non voglio dire troppo. Vorrei mantenere le cose... sì, incrociamo le dita".



Il film dovrebbe essere diretto da Madonna, perché lei stessa ritiene di essere l'unica in grado di rendere giustizia alla propria storia.

Madonna alla regia del suo biopic è un'opzione molto calda:"Ho avuto una vita straordinaria, devo fare un film straordinario" aveva dichiarato.



La popstar aveva attaccato la misoginia degli uomini che avrebbero voluto portare sullo schermo un film su di lei:"Molte persone stavano cercando di fare film su di me. Per lo più uomini misogini. Quindi ho messo il piede sulla porta e ho detto 'Nessuno racconterà la mia storia tranne me'".



Al momento però l'idea non avrà un'evoluzione; Universal ha accantonato il progetto di Madonna e l'unico spiraglio sembrano le parole di Garner agli Oscar, che potrebbero celare un'evoluzione positiva del film. Secondo i media e i fan, Julia Garner sembra l'interprete perfetta per portare sul grande schermo l'incredibile vita di una delle più grandi star musicali di tutti i tempi.