Madonna dirigerà il biopic su Madonna:'Nessuno racconterà la mia vita tranne me'

Nel corso della sua leggendaria carriera, Madonna ha venduto milioni di album in tutto il mondo e ha sempre difeso la propria indipendenza artistica. Non è strano quindi leggere le dichiarazioni perentorie della cantante sulla produzione del film biografico che racconti la sua vita e il suo percorso professionale.

In una recente intervista rilasciata a Variety, la popstar ha spiegato il motivo per cui preferisce dirigere lei stessa il film con protagonista Julia Garner nel ruolo di Madonna da giovane.



Madonna ha raccontato le difficoltà in sede di sceneggiatura, perché omettere alcune parti del proprio percorso è sempre complicato:"Ho avuto una vita straordinaria, devo fare un film straordinario. È stato anche un attacco preventivo, perché molte persone stavano cercando di fare film su di me. Perlopiù uomini misogini. Così ho messo il piede nella porta e ho detto 'Nessuno racconterà la mia storia tranne me'".



La cantante sta lavorando allo script insieme a Diablo Cody. Nel 2020 Madonna aveva dichiarato:"Il fulcro di questo film sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l'arte mi ha tenuto in vita. Ci sono così tante storie non raccontate e stimolanti. E chi è meglio di me per raccontarle. È essenziale condividere la corsa sulle montagne russe della mia vita con la mia voce e la mia visione".



Oltre a Garner nel biopic, anche Evan Rachel Wood interpreterà Madonna nel film Weird: The Al Yankovic Story, con protagonista Daniel Radcliffe.