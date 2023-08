Madonna compie 65 anni: 'Dissi no a Matrix, anni dopo volevo uccidermi'

Madonna è entrata nella leggenda grazie alla sua musica, ma non per questo ha trascurato le altre forme d'arte, per quanto con risultati non sempre eccellenti: la celebre popstar, che oggi compie 65 anni, ha infatti più volte tentato l'incursione nel mondo del cinema, rendendosi però protagonista anche di rifiuti che hanno del clamoroso.

L'artista il cui biopic parrebbe esser stato accantonato da Universal ha infatti ammesso di aver detto no a ruoli e film poi entrati letteralmente nella storia del cinema: tra questi, pensate un po', spiccano per un ruolo in Matrix e addirittura per l'iconica Catwoman di Batman: Il Ritorno (sì, quella poi interpretata da un'iconica Michelle Pfeiffer).

"Come attrice ho rifiutato diverse parti interessanti: ad esempio Catwoman in Batman: Il Ritorno e la protagonista in Showgirls. Ma riuscire a credere che ho detto no per Matrix? Anni dopo volevo uccidermi perché si tratta di uno dei film migliori mai fatti. Non fu un'idea brillante. Una piccola parte di me rimpiange soltanto quel momento della mia vita" sono state le parole della star di Like a Virgin.

Della Madonna cinematografica, insomma, ci resteranno perlopiù interpretazioni deludenti come quella nel remake di Travolti da un Insolito Destino nell'Azzurro Mare d'Agosto: occasione persa o, tutto sommato, meglio lasciare le cose come stanno? A voi la sentenza!