Madonna biopic: Sydney Sweeney e Julia Garner tra le candidate per il ruolo della cantante

Uno dei prossimi lavori sui quali si concentrerà Madonna sarà la regia di un biopic in cui racconterà la sua stessa storia e la propria carriera musicale. Ma prima di riuscire a portare sul grande schermo la sua storia, la cantante dovrà trovare chi la interpreterà e sono emersi i nomi di diverse candidate: tra loro Sydney Sweeney e Julia Garner.

In lizza per la parte di Madonna, Sweeney non sarebbe l'unica candidata proveniente dal mondo di Euphoria, in quanto anche la collega Barbie Ferreira sarebbe una delle candidate al ruolo della popstar internazionale. Jeff Sneider di The Ankler afferma che la parte di Madonna nel futuro biopic è uno dei ruoli più ambiti dalle giovani star ad oggi. Tra gli altri nomi menzionati c'è anche quello di Florence Pugh, ma considerati i tanti impegni della star appena entrata nel Marvel Cinematic Universe con Black Widow e Hawkeye questa potrebbe dare la precedenza ad altri progetti.

Le due principali in lizza rimarrebbero tuttavia Sweeney e Garner. La prima è reduce dalla strepitosa performance in Euphoria, dove in questa seconda stagione ha saputo dare un lato follemente drammatico al personaggio di Cassie; la seconda non è da meno: dopo aver incantato con la sua interpretazione in Ozark è schizzata in testa alle classifiche di Netflix grazie al successo di Inventing Anna.

La sceneggiatura del biopic su Madonna sarà co-scritta dalla stessa popstar insieme al Premio Oscar Diablo Cody. In un comunicato sul film, Madonna ha scritto: "Voglio raccontare l'incredibile viaggio della mia vita come artista, musicista e ballerina, ma anche come essere umano, che ha provato a farsi strada in questo mondo".

Il biopic sulla sua vita sarà la terza regia di Madonna dopo l'esordio con Sacro e profano del 2008 e il successivo W.E. - Edward e Wallis risalente al 2011. Recentemente Madonna e le sue foto sexy hanno scatenato qualche polemica relativa alla censura. Per altri approfondimenti vi lasciamo con un nostro speciale sui film di Madonna.