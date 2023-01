Madonna, il biopic non si farà! Universal accantona il progetto

In quest'era di sovraffollamento per quanto riguarda i biopic a sfondo musicale, era solo questione di tempo prima che Madonna ne avesse uno tutto suo: tempo che sembrava effettivamente arrivato solo per poi allontanarsi nuovamente, almeno stando alle ultime notizie che arrivano dalle parti di Universal Pictures.

Dopo esser stata in parte raccontata da Evan Rachel Wood in Weird: The Al Yankovic Story, lady Ciccone era pronta a prendere le redini della situazione dirigendo in prima persona un biopic su sé stessa, dicendosi d'altronde convinta che nessuna a parte lei avrebbe potuto raccontare Madonna sul grande schermo.

Nessuna, neanche lei: a quanto pare il progetto è infatti stato, non sappiamo se temporaneamente o meno, accantonato da Universal. La produzione non ha rilasciato alcun commento al riguardo, ma pare che al centro della questione ci sia l'annuncio del nuovo tour della celebre popstar, il Celebration Tour, che dal prossimo luglio terrà la nostra impegnata per un bel po' di tempo tra Stati Uniti e Vecchio Continente.

Difficile conciliare la cosa con l'impegno da regista, e l'idea di delegare il compito a qualcun altro sembra per il momento non esser stata contemplata: vedremo in futuro se ci saranno cambiamenti di rotta. Ad oggi, comunque, il biopic su Madonna non sembra poter diventare realtà in tempi brevi.