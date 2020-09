Madonna: arriva il biopic sulla cantante, e sarà proprio lei a dirigerlo

Da diverso tempo ormai Madonna Louise Veronica Ciccone, in arte semplicemente Madonna, sta anticipando un progetto di cui è sceneggiatrice. Oggi scopriamo che si tratta del suo biopic, e che oltre a scriverlo con l'aiuto di una celebre sceneggiatrice, ne sarà anche la regista.

Dopo Bohemian Rhapsody e Rocketman, e in attesa di vedere Stardust e Elvis, possiamo già iniziare a pensare al prossimo biopic musicale in arrivo: quello su Madonna.

"Voglio raccontare il viaggio incredibile che la vita mi ha portato a intraprendere come artista, musicista, ballerina... Un essere umano che cerca di trovare la sua strada in questo mondo" ha affermato la star "Il focus del film sarà sempre la musica. La musica che mi ha fatto andare avanti e mi ha mantenuto in vita".

"Ci sono così tante storie non raccontate e di possibile ispirazione, e chi può raccontarle meglio di me? È essenziale condividere questo viaggio sulle montagne russe che è stata la mia vita attraverso la mia voce e la mia visione" conclude.

Ad aiutarla nell'impresa, la sceneggiatrice di Juno, Tully e Young Adult, Diablo Cody, co-autrice dello script assieme alla cantante.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli in merito, ma sembrerebbe che in precedenza Madonna si sia riferita al film prodotto da Amy Pascal e Universal con il titolo Live to Tell.