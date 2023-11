Madison Beer ha fatto il provino per Superman: Legacy, ma per quale ruolo?

I dettagli su Superman: Legacy di James Gunn continuano ad emergere senza sosta ora che il film si sta preparando a dare il via alle riprese, e in queste ore la famosa cantante statunitense Madison Beer ha svelato di aver sostenuto un provino per entrare nel cast del primo film DCU.

Nel video che potete trovare nel link della fonte disponibile in calce all'articolo, la cantante chiarisce comunque che l'audizione per Superman: Legacy non è andata a buon fine e che alla fine non farà parte del progetto: "Non è stato annunciato prima, ma ho fatto un provino per il nuovo film di Superman. Sfortunatamente però non ho ottenuto la parte. Non vorrei dare troppi dettagli, e in realtà non ne hanno dati neanche a me, non lo fanno mai per film così vasti e importanti. Per il provino hanno mantenuto il personaggio molto sul vago e mi hanno chiesto di inventare qualcosa. In realtà non so chi fosse il vero personaggio per cui stavo facendo il provino."

Grazie a precedenti indiscrezioni, però, potremmo saperlo noi al suo posto: molto probabilmente Madison Beer ha sostenuto un privino per la segretaria di Lex Luthor Eve Teschmacher, personaggio creato da Richard Donner e Mario Puzo per Superman: The Movie, nel quale fu interpretata da Valerie Perrine: da allora il personaggio oltre ai fumetti è comparso anche nelle serie tv Smallville e nei progetti dell'Arrowverse di The CW. In base ai rumor, Dove Cameron potrebbe aver ottenuto questo ruolo in Superman: Legacy, sebbene al momento non ci siano informazioni ufficiali al riguardo.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025. Per altri contenuti date un'occhiata all'allenamento in palestra di David Corenswet per Superman: Legacy in vista delle riprese.