Made in Italy, Liam Neeson in un'emozionante dramedy padre-figlio nel trailer ufficiale

IFC Films ha pubblicato online il primo trailer ufficiale di Made in Italy, commedia di stampo drammatica che segna l'esordio dell'attore James D'Arcy (Cloud Atlas, Dunkirk) alla regia e alla sceneggiatura di un lungometraggio, che vede come grande protagonista il mitico Liam Neeson (Un uomo tranquilla).

Il film è descritto come una storia padre e figlio capace di scaldare il cuore. Made in Italy è ambientato nella splendida Toscana e segue il lavoro di Robert, artista bohemien londinese che dopo la morte della moglie convince il figlio Jack a viaggiare insieme a lui in Italia per rinnovare la villa di famiglia. I lavori di ristrutturazione della villa iniziano così a coincidere con una lavoro di riavvicinamento tra i due, in un lungometraggio che vuole essere commedia capace di far riflettere ed emozionare.



Made in Italy vede anche Michael Richardson nei panni di Jack, che nella vita reale è davvero il figlio di Liam Neeson, nato dal primo matrimonio della star con la defunta Natasha Richardson. Nel cast troviamo anche la nostra Valeria Bilello (Curon, Sense8) e Lindsay Duncan, per un'uscita prevista in video on demand in territorio americano il prossimo 7 agosto 2020.



Non c'è ancora nessuna data d'uscita per il mercato italiano. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.



