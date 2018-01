Made in Italy: tre nuove clip dal film di Luciano Ligabue

Medusa ha diffuso in streaming tre nuove clip ufficiali da, terza regia perche torna dietro la macchina da presa a 16 anni da

Protagonista della pellicola è Stefano Accorsi, che torna a lavorare con il cantautore di Correggio a vent’anni esatti dall’esordio con Radiofreccia. Nel resto del ricco cast anche Kasia Smutniak, Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini, Alessia Giuliani, Gianluca Gobbi e Tobia De Angelis.

La produzione è di Fandango, Zoo Aperto, Riserva Rossa e Eventidigitali Films, in collaborazione con Medusa Film. Realizzato con il sostegno della Regione Emilia – Romagna e con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo. L’uscita nelle sale è prevista per il prossimo 25 gennaio.

Sinossi: "Made in Italy” è una tormentata dichiarazione di amore verso il nostro Paese, raccontata con le parole e la musica di Luciano Ligabue, attraverso lo sguardo di Riko, un uomo onesto alle prese con una vita in cui tutto sembra essere diventato improvvisamente precario: il lavoro, il futuro, i sentimenti. Ma se a volte rialzarsi non è facile, Riko ha scelto di non darla vinta al tempo che corre: c'è un matrimonio da difendere e riconquistare, ci sono amici su cui contare e una casa da non vendere. Riko decide di mettersi in gioco e prendere finalmente in mano il suo destino."