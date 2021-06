Made in Abyss, Kevin McMullin adatterà il manga per Sony

Un adattamento del manga Made in Abyss è in fase di sviluppo presso la Columbia Pictures,(Sony Pictures Entertainment) come riportato da Deadline, e sarà scritto da Kevin McMullin. La Vertigo Entertainment di Roy Lee sta producendo, insieme all'attore di Bullet Train e Heroes Masi Oka.

Made in Abyss è un manga scritto e disegnato da Akihito Tsukushi e pubblicato per la prima volta nel 2012, è stato adattato in una serie TV anime del 2017 e un film sequel che è stato presentato in Giappone nel gennaio 2020, oltre a un gioco di ruolo d'azione e una pubblicazione digitale.



Made in Abyss segue una ragazza di dodici anni orfana di nome Riko, che cerca di trovare sua madre, presumibilmente morta, dopo essere scesa in un gigantesco buco nelle profondità della Terra chiamato Abisso.

Insieme a lei c’è il suo amico robot di nome Reg che l’aiuta in questa avventura. L'Abisso contiene manufatti e resti di una civiltà ormai scomparsa, ed è quindi il luogo di caccia popolare per i Predoni delle caverne. Coloro che entrano nella grotta possono essere vittime di una maledizione o una malattia. La madre di Riko, Lyza, è stata una delle ultime esploratrici di rilievo dell'Abisso.



Ulteriori dettagli sulla produzione ed il casting non sono stati rivelati, Vertigo di Roy Lee e Mobius Productions di Oka hanno collaborato a progetti come Deathnote 1 e 2 e Promised Neverland.



L'anime Made in Abyss è stato recentemente rinnovato per una seconda stagione e l'arrivo di una adattamento live-action non può far altro che felici i fan.