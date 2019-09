Maddie Hasson si unisce al cast del misterioso horror di James Wan

Dopo aver ingaggiato George Young come protagonista James Wan si prepara ad accogliere un'altra attrice per il cast di Silvercup, titolo di lavorazione del nuovo horror indipendente che girerà prima di tornare ad Atlantide per Aquaman 2.

Come rivelato da Deadline, infatti, Maddie Hasson ha raggiunto ufficialmente Young, Joe Abel e Annabelle Wallis nel progetto che firmerà il ritorno di Wan alle sue radici da regista di genere indipendente: il film sarà totalmente originale e farà ampio uso di effetti pratici definiti da Wan come "Old School".

L'attrice di recente ha preso parte all'acclamata serie thriller Impulse targata YouTube Originals e realizzata da Doug Liman, che tornerà questo autunno con una seconda stagione. E' inoltre nota per i suoi ruoli in Novitiate e I Saw the Light, nel quale ha recitato al fianco di Tom Hiddlestone.

Distribuito dalla New Line, Silvercup (il cui titolo ufficiale potrebbe essere Malignant, secondo un'indiscrezione di Discussing Film) sarà finanziato in maniera indipendente da Starlight Media e Midas Innovation, che si occuperà di portarlo nelle sale cinesi.

Siete curiosi di sapere cos'ha in serbo Wan? Diteci la vostra, come sempre, nei commenti qui sotto. Nel frattempo per altri approfondimenti potete leggere la nostra recensione di The Conjuring - Il caso Enfield, l'ultimo horror diretto dal regista.