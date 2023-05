Madden, Will Farrell sarà nel film dedicato al videogioco sportivo

La serie di Madden è una serie di videogiochi sportivi riguardanti il football americano sviluppata e prodotta da Electronic Arts. I videogiochi della serie sono stati fin dagli anni 2000 tra i dieci titoli più venduti nel mercato nordamericano classificandosi spesso nelle prime posizioni.

Ecco quindi arrivare il primo film dedicato alla serie di videogiochi, ma sarà un film biografico sulla creazione del primo capitolo di questo fortunato franchise del gaming.

Will Ferrell interpreterà l'allenatore della NFL John Madden in un nuovo film biografico su come il personaggio è stato coinvolto nella creazione della serie di videogiochi.

Il film di Amazon/MGM si intitola Madden e sarà basato su una sceneggiatura di Cambron Clark, che è stata inclusa come parte dell'Hollywood Black List dello scorso anno di sceneggiature non prodotte molto ambite. Todd Black produrrà il film per Escape Artists.

Il fondatore di Electronic Arts, Trip Hawkins, sarà un altro personaggio importante della storia; Hawkins era un prodigio che da bambino ha creato il suo gioco di calcio con carta e dadi e sperava di avere un giorno una versione computerizzata del gioco.

Ha giocato a football universitario per l'Harvard Crimson e ha studiato informatica, sviluppando un gioco per i primi computer. Ha fondato Electronic Arts nel 1982 per realizzare il sogno di prendere i giochi di carta e di dadi della sua giovinezza e trasformarli in giochi per computer.

Nel 1984 si avvicinò a John Madden; Hawkins, Madden e il produttore del gioco Joe Ybarra hanno quindi fatto un viaggio in treno Amtrak di due giorni (Madden aveva paura di volare) dove hanno elaborato il concetto di base per il gioco Madden NFL.

John Madden è rimasto nelle menti come un personaggio colorito (per usare un eufemismo) durante tutta la dura strada verso il successo per i giochi Madden NFL, motivo per cui il casting di Will Ferrell ha senso.

Il film sarà diretto da David O. Russell ed è tutt'ora in fase di sviluppo.