Madame Web: Zosia Mamet di The Flight Attendant nel cast del film Sony

Zosia Mamet di The Flight Attendant è entrata a far parte del cast del film di Sony Pictures "Madame Web", basato sui fumetti Marvel dello scrittore Denny O'Neil e dell'artista John Romita Jr.

L'attrice va ad unirsi così a Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Celeste O'Connor, Tahar Rahim, Mike Epps e Adam Scott, già annunciati in precedenza.

Madame Web sarà il primo film su un personaggio Marvel femminile ad essere sviluppato da Sony. Raffigurata nei fumetti come un'anziana donna affetta da un grave disturbo, è collegata a un sistema di supporto vitale simile a una ragnatela. Inoltre, Madame Web è una chiaroveggente le cui capacità psichiche le consentono di vedere all'interno del mondo dei ragni. Il film sarà una storia di origini. I dettagli sul ruolo di Mamet non sono stati rivelati.

Matt Sazama e Burk Sharpless hanno scritto la pellicola, che uscirà nelle sale il 6 ottobre 2023, sulla scia di Kraven the Hunter di J.C. Chandor, con Aaron Taylor-Johnson, la cui uscita è prevista per il 13 gennaio 2023.

Mamet ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione al fianco di Kaley Cuoco nella serie nominata agli Emmy della HBO Max, The Flight Attendant, condividendo con i suoi compagni di cast una nomination ai SAG Award come miglior ensemble in una serie comica. Per il resto è meglio conosciuta per il suo ruolo da protagonista come Shoshanna Shapiro nella serie HBO vincitrice di Emmy e Golden Globe Girls, della creatrice Lena Dunham.