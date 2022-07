Madame Web, video dal set: svelato il ruolo di Dakota Johnson nel film di Spider-Man!

Dopo che le foto dal set di Madame Web avevano svelato la sorprendente time line del nuovo film Sony Pictures, un nuovo video trapelato in queste ore ha confermato l'identità del personaggio di Dakota Johnson nel misterioso spin-off della saga di Spider-Man.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Dakota Johnson interpreterà Julia Carpenter, nei fumetti una versione di Spider-Woman che si trasforma in Madame Web: a rivelarlo gli abiti indossati dall'attrice, che ricostruiscono il classico look del celebre personaggio dei fumetti. La versione originale di Madame Web è tradizionalmente ritratta come una donna anziana confinata su una sedia magica, quindi il casting della Johnson come protagonista del film aveva stupito lo scorso febbraio: l'outfit sfoggiato sul set dalla star di 50 Sfumature di grigio potrebbe aver finalmente risolto l'arcano.

Julia Carpenter ha una lunga storia nei fumetti Marvel: venne introdotta nella famosa storia di "Secret Wars" del 1984 come la seconda Spider-Woman, dopo Jessica Drew, dopo aver ottenuto abilità simili a un ragno a causa di un esperimento segreto del governo. L'eroina sarebbe apparsa a intermittenza nei fumetti di Spider-Man nei successivi decenni, fino a quando nel 2010 da Spider-Woman assunse l'identità di Madame Web, acquisendo i poteri di chiaroveggente di quest'ultima dopo la sua morte.

Madame Web è in produzione sotto la direzione di S.J. Clarkson, e oltre alla Johnson include nel cast anche Sydney Sweeney, Adam Scott, Isabela Merced, Emma Roberts e Mike Epps. Nei giorni scorsi Madame Web è stato rinviato dalla Sony, e adesso uscirà ad ottobre 2023.