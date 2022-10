Madame Web: un nuovo video dal set svela la presenza di una nuova variante di Spider-Man!

Dopo che le recenti foto dal set di Madame Web hanno confermato forse definitivamente le identità dei personaggi di Dakota Johnson e Sydney Sweeney, un filmato delle riprese in corso sembrerebbe aver anticipato la presenza nel film di una nuova variante di Spider-Man.

Come potete vedere nel filmato in calce all'articolo, infatti, viene rivelato che in Madame Web Tahar Rahim interpreterà Ezekiel Sims, un famoso personaggio del Ragno-Verso: non ci sono conferme ufficiali al momento ma l'abito grigio, la camicia verde chiaro e i piedi scalzi restituiscono l'immagine molto accurata del personaggio della Marvel Comics, al punto che i fan sui social lo hanno immediatamente riconosciuto.

Creato da J. Michael Straczynski e John Romita Jr. sulle pagine di "The Amazing Spider-Man" #30, Ezekiel è un uomo d'affari che ottiene i poteri da Spider-Totem attraverso un rituale mistico. Nemico del villain Morlun e membro della Spider Society, Ezekiel veglia sui primi giorni di Peter Parker e Cindy Moon, e alla fine diventa un alleato (ma anche un antagonista ad un certo punto) di entrambi i personaggi. È anche legato agli Eredi, un gruppo che da la caccia agli Spider-Men di tutto il Multiverso. Ad un certo punto nel corso della sua storia editoriale, Ezekiel Sims sarebbe diventato l'Uomo Ragno di Terra-4, sfoggiando una versione con giacca del famoso costume del supereroe.

Ricordiamo che, secondo quanto anticipato, Madame Web racconterà la nascita di Peter Parker come un momento fondamentale del Ragno-Verso, con Cassandra Web e Julia Carpenter che dovranno vegliare sul neonato e su sua madre, Mary Parker, già sapendo che un giorno quel bambino diventerà Spider-Man. Dopo il recente rinvio, il film ha ora una data d'uscita fissata al 16 febbraio 2024.