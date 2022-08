Madame Web: l'ultimo video dal set rivela il lavoro del personaggio di Dakota Johnson?

Le riprese di Madame Web sono attualmente in corso a Boston. La pellicola, prodotta da Sony, si concentrerà su un altro personaggio della cerchia di Spider-Man dopo Venom, Venom: Let There Be Carnage, Morbius e il prossimo Kraven the Hunter.

Il nuovo film avrà come protagonista Dakota Johnson e seguirà la storia delle origini del suo personaggio, una chiaroveggente le cui capacità psichiche le consentono di vedere all'interno del mondo dei ragni. Il mese scorso, le foto condivise da Boston.com hanno mostrato la città trasformata in New York all'inizio degli anni 2000, mentre ieri un account di un fan di Dakota Johnson su Twitter ha condiviso un video dal set, che ha rivelato di come la Johnson potrebbe interpretare un paramedico FDNY. Vi lasciamo in video in calce alla notizia.

Il film sarà diretto da S.J. Clarkson, e nel cast ci saranno anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahir Rahim, Mike Epps e Adam Scott. Il film è in lavorazione dal 2019, con gli scrittori di Morbius Burk Sharpless e Matt Sazama che hanno firmato la sceneggiatura. Non è chiaro a questo punto se Johnson interpreterà il personaggio originale, Cassandra Webb, o il suo successore, una giovane donna di nome Julia Carpenter. Poco prima che Cassandra morisse nei fumetti, a Julia sono stati conferiti i suoi poteri e li ha utilizzati per aiutare altri eroi legati a Spiderman.

In attesa di nuovi aggiornamenti sulla pellicola, vi ricordiamo che anche Zosia Mamet si è unita al cast di Madame Web.