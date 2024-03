Madame Web, il video bts connette tutti...in una ragnatela di risate

Vorremmo tutti dimenticarci di Madame Web, persino Dakota Johnson che ha detto addio ai cinecomic dopo il disastro del film di di S. J. Clarkson. Ma nel tentativo di salvare il salvabile, Sony ha appena pubblicato il divertentissimo dietro le quinte!

Lontano dalla sguardo perennemente fisso nel vuoto che ha mantenuto per tutto il film, Dakota Johnson riconquista la sua spontaneità nel reel bts: le scene vedono l'attrice rimanere bloccata tra le piante, ridere e soprattutto ripetere più volte la famosa scena all'interno del dinner terrorizzata dall'idea di spaccare una bottiglia (di scena) sul personaggio di Tahar Rahim. Anche una certa folata di vento nella scena della metropolitana ha provocato una certa ilarità sul set! Il trio di future Spider-Women, invece, si lascia andare cantando e ballando: un trio pop perfetto.

I momenti divertenti sul set di Madame Web non sono mancati, ma il risultato finale è stato catastrofico: il cinecomic, quarto capitolo del Sony's Spider-Verse live-action, è precipitato al box office con incassi ancora più bassi di Morbius. Dietro il fallimento del film su Cassandra Webb, c'è una gestazione turbolenta e cambi di sceneggiatura continui e se Dakota Johnson ha dimostrato in tutte le salse il suo disappunto per l'esito finale, Sydney Sweeney ha parlato di Madame Web con più filosofia. Quello che sembrerebbe certo è l'affanno di Sony nel live-action, contrariamente al successo riscosso nell'animazione dello Spider-Vers. Tutti gli elementi sembrano giungere alla più ovvia delle conclusioni: Madame Web non avrà un sequel.

