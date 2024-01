Madame Web fa parte di un universo a sé stante: la conferma del regista

Madame Web sarà pieno di sorprese: almeno secondo le dichiarazioni della regista SJ Clarkson che, in un'intervista con Entertainment Weekly insieme alla protagonista Dakota Johnson, risponde a chi si chiedeva se il film sarà collegato al Marvel Cinematic Universe, confermando che il film sulla Donna Ragno è in un universo a sé stante.

"Si trova decisamente in un mondo a parte. Ho avuto la possibilità di andare a briglie sciolte e di permettere al film di essere ciò che doveva essere, invece di cercare di forzarlo in qualcos'altro. È stato un dono, in un certo senso, essere in grado di prendere qualcosa e dargli una prospettiva fresca e, spero, originale" ha dichiarato Clarkson. Anche Johnson si è espressa sul ruolo di Madame Web: "Ho sempre amato molto i film Marvel. Madame Web è molto affascinante per me. Il film si svolge prima che lei finisca in carrozzina. È iperintelligente e il suo potere più grande è la sua mente. Madame Web è diversa da tutti gli altri supereroi. Tipo Spider-Man che vola per aria, o Venom quando si trasforma, ci appare come qualcosa di leggendario".

Questa è la sinossi di Madame Web resa pubblica da Sony Pictures: "Nel frattempo in un altro universo..." In un cambio dal genere classico, Madame Web racconta la origin story a sè stante di una delle eroine più enigmatiche di Marvel. Il thriller carico di suspense ha come protagonista Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, un paramedico a Manhattan dotato di abilità da chiaroveggente. Costretta a confrontarsi con delle rivelazioni sul suo passato, forgia un legame con tre giovani donne destinate a dei futuri potenti...se riescono tutte a sopravvivere a un presente letale". Qui potete trovare tutti i personaggi di Madame Web e le possibili sorprese.