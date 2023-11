Madame Web, il trailer ci mostra anche la Spider-Woman di Sydney Sweeney!

Mentre il Marvel Cinematic Universe si lecca le ferite derivate dal clamoroso flop al box-office di Captain Marvel, l'universo Sony cerca di alzare la posta dopo gli altalenanti risultati dei vari Venom e Morbius con il suo primo film tutto al femminile: oggi, finalmente, possiamo dare uno sguardo a Madame Web grazie al primo trailer ufficiale.

Anticipatoci dal logo di Madame Web saltato fuori durante la giornata di ieri, il trailer ci presenta prima di tutto la protagonista interpretata da Dakota Johnson: Cassandra Webb è un paramedico di New York i cui poteri di chiaroveggenza le permettono di prevedere l'immediato futuro, come ci viene spiegato in più di una scena durante la quale la nostra riesce ad anticipare ciò che accadrà di lì a pochi istanti.

Le vicende di Cassandra s'intrecciano con quelle di tre ragazze che sembrano essere legate a lei in qualche modo, e alle quali dà la caccia un uomo misterioso che sembra interessato per motivi che non ci vengono ancora spiegati a cambiare il corso degli eventi (e una come la nostra Madame Web può certamente risultare utile a tale scopo): tra queste c'è anche il personaggio interpretato da Sydney Sweeney, con la star di Euphoria che in un brevissimo passaggio si mostra anche nei panni della sua Spider-Woman. Cosa ne dite? Le premesse vi sembrano buone? Fatecelo sapere nei commenti!