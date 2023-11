Madame Web, il trailer è già diventato un meme: guardate

A metà del video, Cassandra Web (Johnson) scopre il ruolo di Sims in rapporto a ciò che sta accadendo a lei e Julia Carpenter (Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) e Mattie Franklin (Celeste O'Connor). Cassandra rivela:"Era in Amazzonia con mia madre mentre stava facendo ricerche sui ragni poco prima di morire". La battuta, sia nel contenuto che nell'esposizione di Johnson, è diventata da subito oggetto di meme e parodie sul web. Se ancora non l'avete visto recuperate il trailer di Madame Web . In calce alla news trovate alcuni mix della battuta di Madame Web con altri film o realtà della cultura pop. "Se sei un fan di Spider-Man adorerai il personaggio [Madame Web] perché lo conosci dai fumetti, anche se in realtà non ha uno spazio così ampio lì. [...] Sto scrivendo la storia delle origini di Madame Web" ha dichiarato Lorenzo DiBonaventura qualche tempo fa a Comicbook. Su Everyeye potete leggere la trama ufficiale di Madame Web , in attesa della sua uscita nelle sale. Nel cast del film anche Emma Roberts, Adam Scott, Tahar Rahim e Alana Monteiro.

Are you saying there’s a chance he was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died pic.twitter.com/J0oyoy4dFU — bort (@tacobort) November 15, 2023

he was in the amazon with my mom when she was researching spiders right before she died pic.twitter.com/DuwxjG4U6i — Jason Feffer (@ThatsFeffedUp) November 15, 2023

it was colonel mustard, with the candlestick, in the amazon with my mom when she was researching spiders right before she died! pic.twitter.com/pL65ycpV3y — jetski’s page🏄‍♂️ (@jetskitosway) November 15, 2023