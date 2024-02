Madame Web: Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire sono nel film?

Il nuovo film con Dakota Johnson è stato travolto dalle critiche, come dimostrano anche le numerose stroncature di Madame Web su Rotten Tomatoes. Chi non l'ha ancora visto, è certamente curioso di sapere se nella pellicola ci saranno apparizioni a sorpresa di Spider-Man. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

Ci si aspettava, infatti, che il film diretto da S.J. Clarkson fosse in qualche modo collegato al Multiverso di Spider-Man. Alcuni rumors iniziali avevano ipotizzato che Madame Web avrebbe potuto essere ambientato negli anni Novanta, collegandosi cronologicamente a The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield: la storia narrata, come ormai sappiamo, ha invece luogo nel 2003.

Il film, oltre ad introdurre Cassandra Webb, ci presenta il personaggio di Ben Parker (Adam Scott), che verso la fine della pellicola diventa effettivamente zio. Capire di quale Spider-Man stiamo parlando è impossibile: i "conti non tornano" dal punto di vista temporale. Resta il fatto che i fan dovranno accontentarsi di questo e delle laconiche parole pronunciate da Madame Web, che lascerebbero ipotizzare una sua consapevolezza circa il futuro di Peter Parker.

L'assenza di Spider-Man all'interno del film potrebbe essere legata alle modifiche fatte in corso d'opera, quando Madame Web era già in fase di produzione: la stessa Dakota Johnson ha definito "drastici" i cambiamenti apportati a Madame Web, senza rivelare ulteriori dettagli. È stato ipotizzato che con questa laconica dichiarazione l'attrice potrebbe aver voluto far riferimento proprio alle scelte fatte a proposito del personaggio di Spider-Man, con la decisione di girare ex novo delle scene per eliminare eventuali riferimenti al Peter Parker di Andrew Garfield.