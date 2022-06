Madame Web: anche Tahar Rahim nel cast dello spin-off Sony sull'Uomo Ragno

Una scelta senz'altro atipica, ma particolarmente gradita, quella di Tahar Rahim nel cast di Madame Web, uno dei tanti film Sony in arrivo nel cesto (non così fortunato) degli spin-off di Spider-Man. Scelta atipica perché Rahim è sempre stato legato a un cinema indipendente o autoriale. Sarà sicuramente una sfida.

Siamo nel pieno delle fasi di casting per il nuovo spin-off Sony dedicato all’Arrampicamuri: per una volta, non con un cattivo a fare da protagonista. Storica alleata di Spider-Man all’interno dei fumetti, legata a un sistema di supporto vitale a forma di ragnatela, Madame Web è descritta come una donna anziana fondamentalmente inferma, che non prende fisicamente parte all’azione, ma potentissima grazie ai suoi poteri psichici che la rendono in qualche modo simile al Doctor Strange. Tanto che con questo nuovo film ci si aspetta il debutto di una sorta di Multiverso Sony dopo le premesse di No Way Home. Ci si chiede anche, a questo punto, se non assisteremo a un ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, qui paparazzati insieme a una proiezione.

Era di recente annuncio Isabela Merced nel cast di Madame Web, che andava ad aggiungersi a Sydney Sweeney e Celeste O'Connor sotto la direzione registica di S.J. Clarkson. Ora il primo interprete di sesso maschile con Tahar Rahim con un ruolo ancora sconosciuto. La grande consacrazione nel 2009 con The Prophet di Jacques Audiard, di recente il grande successo di The Mauritanian di Kevin Mcdonald solo l’anno scorso, passando per Samba con protagonista Omar Sy. Recente anche il successo su piccolo schermo con la miniserie The Serpent distribuita su Netflix. Ora, l’attore noto perlopiù nel campo dell’autorialità si getta nella mischia di un settore in costante crescita e pronto ad accogliere, ormai, qualunque genere di attore.

Considerando gli ultimi fallimenti, sempre più flop al botteghino, dal secondo capitolo di Venom a Morbius soprattutto, la speranza è che questo nuovo film, pur inserendosi nel progetto comune di questo universo espanso dedicato all’Uomo Ragno, l’ultima proprietà intellettuale Marvel ancora in mano a Sony, possa imprimere una nuova direzione. Quali le vostre aspettative, a giudicare dal cast? Ditecelo nei commenti!