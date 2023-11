Madame Web, Sydney Sweeney è Spider-Woman nella prima foto ufficiale!

Non si è fatto in tempo a chiedersi se sarebbe stato condiviso il trailer ufficiale di Madame Web che proprio oggi, 15 Novembre, la pagina Youtube di Sony Pictures Italia ce lo ha servito su un piatto d'argento. Nel cast, oltre a Dakota Johnson (la protagonista assoluta), c'è anche Sydney Sweeney, questa volta in tuta ragnesca.

Chiaramente i fan sono letteralmente impazziti, e la curiosità è ormai alle stelle. L'attrice appare tuttavia per un brevissimo spezzone in tuta da ragno: per il resto del trailer, che abbiamo visto ieri, la vediamo nei panni di una normale ragazza confusa dalla situazione assurda della trama (come, d'altronde, le sue compagne, apparentemente tutte legate da loro da un destino in comune).

Sydney Sweeney interpreta Julia Carpenter, un personaggio immaginario dei fumetti di Jim Shooter e Mike Zeck. I poteri di Julia Carpenter sono tantissimi e davvero potenti: manipolare la psiche, aderire ai muri, usare una forza sovrumana e sa creare la "psi-tela", una sostanza simile ad una ragnatela.

Che cast vanta Madame Web? Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Adam Scott, Emma Roberts, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, e Zosia Mamet.

Siete incuriositi dal trailer di Madame Web? Lo andrete a vedere? Vi ricordiamo che il film con Dakota Johnson e Sydney Sweeney dovrebbe uscire il 16 Febbraio 2024.