Madame Web, Sydney Sweeney promette:'Le donne del film saranno toste'

Sydney Sweeney affiancherà Dakota Johnson nel prossimo film Sony Pictures, Madame Web, e in una recente intervista a GamesRadar + ha parlato molto bene delle sue colleghe nel film e del team femminile di personaggi che animeranno la trama, a partire ovviamente da Cassandra Web di Johnson.

"Non vedo l'ora di poter essere accanto alle ragazze con le quali ho girato: Dakota, Isabela [Merced] e Celeste [O'Connor]. Ci siamo divertiti così tanto insieme. E sono davvero entusiasta che sarà un concentrato di donne toste che il mondo potrà ammirare" ha dichiarato Sweeney.



Nel film Sydney Sweeney interpreta Julia Carpenter, conosciuta nel Marvel Universe come la seconda Spider-Woman che ha preso il posto di Jessica Drew. Il personaggio è stato creato da Jim Shooter e Mike Zeck e debuttò nel n. 6 di Secret Wars nel 1984.



L'attrice è una fan dei cinecomic e ha svelato i suoi ricordi d'infanzia:"I supereroi sono stati tutta la mia vita! Penso di aver visto The Avengers probabilmente 20, più di 30 volte!".

Dopo esserne stata fan, Sydney Sweeney passerà dall'altra parte, diventando una star del grande schermo nel mondo dei cinecomic. In Madame Web reciteranno anche Adam Scott ed Emma Roberts. A gennaio sono ripartite le riprese di Madame Web, inizialmente interrotte.



"Non sarà quello che la gente si aspetta" ha dichiarato quest'ultima in una recente intervista, confermando di non interpretare una supereroina nel film.

Anche qualche settimana fa Emma Roberts ha anticipato alcuni dettagli sul Madame Web, uno dei titoli più attesi targati Sony Pictures.