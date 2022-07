Madame Web, Sydney Sweeney parla del suo allenamento: 'Ho imparato a combattere'

Come noto, Sydney Sweeney è entrata nel cast di Madame Web e parlando ai microfoni di The Hollywood Reporter, la star di Euphoria e The White Lotus ha condiviso alcune informazioni sull'allenamento fisico che sta svolgendo per il suo prossimo ruolo nel film della Sony Pictures. Sicuramente si è trattato di un percorso davvero rigido e intensivo.

Dopo essere appena volato da Boston a New York per le riprese, Sweeney ha ammesso di essere una "persona aperta" che vorrebbe poter parlare del film, ma non può farlo con la segretezza che comporta e che è obbligata a rispettare. L'attrice ha raccontato che si sta preparando per il suo ruolo con "pratiche di lotta, allenamento al movimento e... pilates", e ha fornito alcune informazioni sul suo personaggio rivelando che "le piacciono le lotte personali che il personaggio affronta".

"Attualmente sto girando Madame Web. E non posso dire nulla sul mio personaggio, ma sono molto eccitata. È il mio primo film Marvel. È stato molto divertente, mi sono allenata molto e mi sono preparata per entrare nel film".

Lo scorso aprile, Sweeney aveva detto di aver comprato molti fumetti Marvel per prepararsi al meglio per il suo ruolo in Madame Web: "Mi piace cercare di trovare personaggi che mi sfidano in molti modi diversi e che sono completamente diversi l'uno dall'altro. Voglio continuare a scioccare le persone con i personaggi che interpreto, voglio sorprenderli. Voglio che non immaginino mai ciò che interpreterò dopo. Per ora posso dire solo che ho comprato un sacco di fumetti".

Sweeney ha poi aggiunto: "C'è molto da imparare. Sono sempre stata un grande fan di tutti i film dell'Universo Marvel e Sony. Sono cresciuta guardandoli tutti e sono stata inghiottita letteralmente da questo mondo per tutta la mia vita, quindi essere in grado di farne parte è una cosa così incredibile, incredibile".