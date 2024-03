Madame Web, Sydney Sweeney non si pente del flop: 'Sono cose che capitano'

A differenza delle polemiche scatenate da Dakota Johnson, che non ha preso benissimo il flop di Madame Web, la lanciatissima Sydney Sweeney ha avuto una risposta di gran classe nel commentare il clamoroso insuccesso del recente film Marvel Sony.

In una recente intervista con il Los Angeles Times, infatti, l'attrice Tutti tranne te e Euphoria ha riflettuto sull'accoglienza negativa riservata finora a Madame Web sia dalla critica che dal pubblico, dichiarando di non avere rimpianti per la sua avventura con il film spin-off della saga di Spider-Man: "Sono stata assunta come attrice, quindi ero pronta a fare ciò che mi veniva detto di fare e, dopo che il film è uscito, mi sono preparata per qualunque cosa sarebbe accaduta ed ero pronta ad accettare ogni tipo di risultato. Sono cose che capitano", ha spiegato Sweeney.

Nel film Sydney Sweeney interpreta il ruolo di Julia Cornwall, un'iterazione di Spider-Woman. Madame Web ha incassato 42 milioni di dollari al botteghino nazionale, mentre il suo incasso mondiale rimane inferiore ai 100 milioni di dollari. Il film è diventato un tale bersaglio per meme e battute che da boxe perfino la stessa Sydney Sweeney ci ha scherzato su al Saturday Night Live, e agli Oscar 2024 il presentatore Jimmy Kimmel non si è fatto sfuggire l'occasione per lanciare una delle sue frecciatine: "Le persone in questa stanza in qualche modo sono riuscite a realizzare così tanti film eccellenti e performance memorabili quest'anno: questa serata è piena di enorme talento e potenziale indicibile, ma lo era anche 'Madame Web' quindi non si sa mai cosa può accedere".

Sydney Sweeney, lo ricordiamo, sarà presto protagonista del nuovo horror Immaculate, che in questi giorni ha fatto faville al South by Southwest Film Festival.

