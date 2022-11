Madame Web, Sydney Sweeney nervosa su Dakota Johnson: 'E' tremendamente sexy'

Lo scorso sabato, Sydney Sweeney era presente sul red carpet dell'11esimo LACMA Art + Film Gala e qui ha potuto dialogare qualche momento con i giornalisti, rivelando che lavorare con la co-protagonista Dakota Johnson nel prossimo film Marvel della Sony, Madame Web, è stata inizialmente un'esperienza snervante. Le riprese sono attualmente in corso.

"Ero un po' nervosa", ha dichiarato Sweeney a Marc Malkin di Variety durante l'evento, riflettendo sulla sua reazione nel vedere la collega di persona. L'attrice ha raccontato di essere una fan della Johnson da diversi anni ormai. "Devo confessare che ho visto di nascosto '50 sfumature di grigio' al liceo. I miei genitori non mi hanno permesso di andarlo a vedere ma io l'ho guardato lo stesso. Quindi sono una sua grande fan. È tremendamente sexy".

"Glielo hai detto?" ha chiesto il giornalista, al che la star di Euphoria ha prima riso e poi risposto: "No! Ma Dakota, sei sexy e mi è piaciuto molto lavorare con te".

Le riprese di Madame Web sono in corso e sembrano confermare che Dakota Johnson interpreterà Cassandra Web, mentre la star di Euphoria e The White Lotus Sydney Sweeney sarà Julia Carpenter: l'identità dei ruoli delle due attrici era stata anticipata all'inizio dello scorso agosto in esclusiva dal noto portale Cosmic Circus, lo stesso che in queste settimane ha sostenuto che Spiderman 4 sarà un sequel di Daredevil Born Again e che il futuro nel MCU di Spiderman sarà legato ai film degli Avengers.

Per chi non lo sapesse, Cassandra Web è l'originale Madame Web, una mutante leader del gruppo delle Donne Ragno e dotata di incredibili poteri psichici e di preveggenza, mentre Julia Carpenter è la seconda Spider-Woman: nel corso della sua storia editoriale è stata sia un'alleata di Spider-Man che una villain, ha indossato la tuta nera del simbionte ricoprendo il ruolo di anti-eroina dietro l'identità segreta di Arachne, e ha anche assunto l'eredità di seconda Madame Web.

Madame Web ha una nuova data d'uscita fissata al 16 febbraio 2024. Per altre letture vi segnaliamo che Sydney Sweeney sarà Barbarella nel remake di Sony Pictures annunciato qualche settimana fa.