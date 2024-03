Madame Web, Sydney Sweeney: 'Ho scelto di farlo per strategia, ora ho contatti importanti'

Madame Web è uno di quei film che sicuramente rimarranno impressi a lungo nella memoria di coloro che sono andati a vederlo nelle sale, ma purtroppo la maggior parte si porterà dietro solo brutti ricordi. Si perché, quasi con verdetto unanime, la pellicola è risultata essere davvero un prodotto deludente e che ha decisamente floppato.

Tuttavia, mentre vi invitiamo anche a leggere la nostra recensione di Madame Web, non tutto il male viene sempre per nuocere.

Si perché, se è pur vero che la pellicola con protagoniste le donne ragno più famose dei fumetti è risultata essere un'esperienza che in pochi tra gli spettatori vorrebbero ripetere, dobbiamo sempre ricordarci che un film è fatto dalle persone.

Ed è proprio una di loro quella a cui, partecipare a Madame Web, si è rivelato essere una vera e propria occasione. Stiamo parlando di Sydney Sweeney. La giovane attrice ha infatti di recente confessato in una intervista che ha partecipato al lungometraggio con un obbiettivo specifico, che poi è riuscita a raggiungere.

Ecco le sue parole: "Per me questo film è stato fondamentale, mi ha permesso di entrare in contatto con la Sony e di ottenere contatti importanti. Si è trattato di una decisione strategica".

Voi invece avete visto Madame Web? Fatecelo sapere nei commenti!

Il Corvo (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su