Madame Web, per Sydney Sweeney il film è merito dell'amicizia tra le attrici

Effettivamente non c'erano grandi aspettative, ma non si pensava Madame Web come il peggior cinecomic Marvel di sempre per CinematicScore, aggiudicandosi una ben poco onorevole votazione di C+ sulla nota piattaforma.

Passo dopo passo, il Sony's Spider-Man Universe sembra non riuscire a spiccare il volo, anzi barcolla, per non dire sprofonda, ad ogni nuova uscita. Da Venom (2018) a Morbius (2022) si fatica a trovare una pellicola degna di nota e a quanto pare la fiducia e le speranze riposte dai fan in Madame Web sono state, per l'ennesima volta, tradite.

A quanto pare, non è bastato puntare tutto sulla chimica del cast: nemmeno la presenza di attrici acclamate come Dakota Johnson ed altre in rampa di lancio come Sydney Sweeney è riuscita a salvare il salvabile. L'alchimia tra le protagoniste del film, infatti, funziona solo sulla carta, finendo per essere tristemente offuscata da un pallido contorno mediocre.

Eppure, le interpreti delle Spider-Women stanno dando prova di grande affiatamento nelle varie interviste in merito alla campagna promozionale del nuovo lungometraggio. "È stato davvero divertente perché abbiamo potuto costruire una dinamica tra di noi - dichiara Celeste O'Connor, volto di Mattie Franklin - e penso anche che la nostra vera amicizia abbia davvero influenzato ciò che si può vedere sullo schermo. Tutto ciò è stato possibile solo perché legate da una buona amicizia, in modo tale da poterci lavorare in modo divertente".

Isabela Merced (Anya Corazon nel film), ha sottolineato: "Nei fumetti Julia [il personaggio di Sydney Sweeney] diventa Madame Web e così mi dona il suo costume, perché originariamente, sono solo Araña. Quindi, è stato davvero bello vedere quanto fosse possibile differenziare i costumi, mentre i fumetti mantengono sempre lo stesso".

La relazione tra personaggi e amiche è stata evidenziata anche dalla Sweeney: "Quindi, è stato bello vedere quell'amicizia prima di tutto ciò. I ​​nostri costumi, se ci fate caso, sono invertiti, sono l'inverso l'uno dell'altro!".

Insomma, forse meglio l'esperienza sul set che quella in sala: di certo, pare proprio che le star protagoniste si siano decisamente divertite durante le riprese, trovando in esse un buon terreno fertile per coltivare una sana amicizia. E voi, siete già andati al cinema oppure, come Dakota Johnson, forse non vedrete mai Madame Web? Diteci la vostra nei commenti.