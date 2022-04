Madame Web, Sydney Sweeney di Euphoria è già pronta: 'Ho comprato un sacco di fumetti'

Pochi giorni fa sono spuntati sul web gli account ufficiali di Madame Web e ora Sydney Sweeney, star di Euphoria, ha preso la parola per commentare il suo debutto nell'universo Marvel/Sony in un ruolo che non è stato ancora rivelato.

"Mi piace cercare di trovare personaggi che mi sfidano in molti modi diversi e che sono completamente diversi l'uno dall'altro. Voglio continuare a scioccare le persone con i personaggi che interpreto, voglio sorprenderli. Voglio che non immaginino mai ciò che interpreterò dopo. Per ora posso dire solo che ho comprato un sacco di fumetti".

L'interprete di Cassie ha poi aggiunto: "C'è molto da imparare. Sono sempre stata un grande fan di tutti i film dell'Universo Marvel e Sony. Sono cresciuta guardandoli tutti e sono stata inghiottita letteralmente da questo mondo per tutta la mia vita, quindi essere in grado di farne parte è una cosa così incredibile, incredibile".

Insomma, il ruolo di Sydney Sweeney in Madame Web è ancora ignoto ma, la giovane attrice che ha creato tanto scalpore con le sue scene di nudo in Euphoria sembra essere già più che pronta per il suo futuro cinematografico.

